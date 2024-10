Дженнифер Лопес выпустит новый альбом из-за развода с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес хочет выпустить новый альбом на фоне развода с актером Беном Аффлеком, сообщает Page Six.

Сейчас исполнительница занята поиском автора для будущего хита, который должен занять высокое место в музыкальных чартах. Инсайдер издания отметил, что теперь, когда Лопес свободна, она хочет уделить время музыке.

"Нет никакого смысла в том, чтобы браться за это, если только оно того не стоит. Критики должны сказать, что Джей Ло вернулась", – уточнил источник.

При этом предыдущий альбом певицы This Is Me… Now, который Лопес писала в отношениях с Аффлеком, не смог занять строчку в топ-20 и дебютировал 38 номером в Billboard Top 200.

Ранее исполнительница сообщила, что рассталась с мужем в апреле 2024 года. Информацию о проблемах в паре публиковали западные СМИ. Журналисты утверждали, что супруги уже не живут вместе.

У пары было две свадебные церемонии. Первая стала тайной и состоялась 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада.

После этого Лопес и Аффлек организовали повторную торжественную церемонию в штате Джорджия. На вторую свадьбу молодожены пригласили давнего друга Аффлека Мэтта Деймона с супругой. На мероприятии также присутствовали режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

При этом романтические отношения артистов начались еще в 2000-х годах. Однако в тот период их роман завершился расставанием, которое продлилось 18 лет.