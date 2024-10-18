Гарри Стайлс посвятил трогательный пост погибшему Лиаму Пейну

Гарри Стайлс отдал дань уважения погибшему коллеге по One Direction Лиаму Пейне. В своих соцсетях артист разместил трогательный текст, в котором он выразил боль утраты.

Стайлс начал с того, что он «очень опустошен» смертью Лиама.

«Делать других людей счастливыми было для него самой большой радостью», — написал Гарри. Артист назвал Пейна «теплым и поддерживающим» человеком, у которого была «заразительная жизненная энергия». «Я буду скучать по тебе, мой друг», — добавл Стайлс.

Свои слова соболезнования также разместил Зейн Малик, еще один коллега Пейна по One Direction. «Я так и не смог поблагодарить тебя за то, что ты поддерживала меня в самые трудные времена моей жизни», — написал артист под архивной фотографией, на которой Лиам запечатлен спящим в машине. Малик добавил, что, несмотря на постоянную конкуренцию, он всегда уважал коллегу.

Пейн скончался 16 октября в Аргентине. Артист выпал из окна отеля, прибывшая бригада скорой помощи не смогла его спасти. В августе этого года Лиаму исполнился всего 31 год.