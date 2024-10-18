Сонграйтер Рианны раскрыл тайный смысл куплета в песне SOS

Автор песен Эван Кидд Богарт рассказал об этом спустя 18 лет после выхода хита.

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«Когда я писал ее, я понятия не имел, что делаю», — признался Богарт в подкасте Behind the Wall.

Выяснилось, что лирика куплета — названия шлягеров восьмидесятых, соединенные в предложения. В тексте упоминаются треки Take On Me группы A-Ha, (I Just) Died in Your Arms Tonight от Cutting Crew, Head Over Heels от Tears For Fears, You Keep Me Hangin' On Ким Уайлд и The Way You Make Me Feel Майкла Джексона. Такой прием показался Эвану остроумным. По его словам, о закономерности все это время никто не знал.

Последний на сегодняшний день альбом Рианны Anti увидел свет в 2016-м. Летом стало известно, что звезда напишет саундтрек к мультфильму «Смурфики» и озвучит в нем персонажа Смурфетту. Премьера картины намечена на 14 февраля 2025 года.