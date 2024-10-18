Сонграйтер Рианны раскрыл тайный смысл куплета в песне SOS
Автор песен Эван Кидд Богарт рассказал об этом спустя 18 лет после выхода хита.
«Когда я писал ее, я понятия не имел, что делаю», — признался Богарт в подкасте Behind the Wall.
Выяснилось, что лирика куплета — названия шлягеров восьмидесятых, соединенные в предложения. В тексте упоминаются треки Take On Me группы A-Ha, (I Just) Died in Your Arms Tonight от Cutting Crew, Head Over Heels от Tears For Fears, You Keep Me Hangin' On Ким Уайлд и The Way You Make Me Feel Майкла Джексона. Такой прием показался Эвану остроумным. По его словам, о закономерности все это время никто не знал.
Последний на сегодняшний день альбом Рианны Anti увидел свет в 2016-м. Летом стало известно, что звезда напишет саундтрек к мультфильму «Смурфики» и озвучит в нем персонажа Смурфетту. Премьера картины намечена на 14 февраля 2025 года.
Блогер Николай Редькин рассказал, про какого музыканта он бы снял фильм
Смотри и слушай: 25 фильмов XXI века с самыми яркими саундтреками
Сонграйтер Рианны раскрыл тайный смысл куплета в песне SOS
NILETTO первым из российских артистов презентовал сингл в Roblox
Певец Миша Житов признался, что раньше «фанатично» готовился к конкурсам
Композитор фильма «Бедные-несчастные» стал триумфатором World Soundtrack Awards
Tyler, the Creator выпустил тизер нового проекта CHROMAKOPIA
Блогер Николай Редькин высказал свое мнение об артисте Øneheart
Генеральный продюсер «Нового Радио» объяснил главные проблемы музыки в России
Филатов из Filatov & Karas поделился самым романтическим моментом на их концерте
Сергей Жуков раскритиковал каверы на песни «Руки Вверх!»
Погиб участник группы One Direction Лиам Пейн
Филатов из Filatov & Karas объяснил, чего не хватает артистам в начале карьеры
Хип-хоп-артистка 070 Shake анонсировала альбом Petrichor
Стало известно, кто выступит на разогреве у Oasis в Великобритании и Ирландии
Вышел ИИ-клип на трек Децла «У всех на виду»
Алана Хаим из группы HAIM сыграет в фильме с Зендеей и Робертом Паттинсоном
Hurts выложили загадочный тизер с подписью «A5M4»
Певица Севиль из Artik & Asti рассказала, сталкивалась ли с неприятными фанатами
Дима Билан рассказал, что спрятался перед своим первым выступлением
В Москве стартовал прием заявок на проект «Музыка в метро»
Севиль из Artik & Asti рассказала, как артисту настроиться перед конкурсом
Организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концерте в России
Извините, а музыка будет? Что такое скиты, и какие исполнители любят вставлять их в свои альбомы
Tekashi 6ix9ine не выступит в Москве 19 октября
Канье Уэст выложил в сеть отрывок новой песни Beauty and the Beast
Татьяна Плаксина призналась, что долго завидовала своей матери Любови Успенской
Певец Дима Билан заявил, что отказал в совместной песне Леди Гаге
В Звуке эксклюзивно вышел аудиосериал «Марголеана» по фэнтези Евгения Гаглоева
Роджер Тейлор сказал, что Queen могут выпустить новую музыку
ITZY выпустили девятый мини-альбом GOLD и клип на заглавный трек
Документальный фильм о Megan Thee Stallion выйдет 31 октября
Поиск спокойствия в хаосе: Kito Jempere выпустил альбом Part Time Chaos Part Time Calmness
Ники Минаж опровергла слухи о перерыве в карьере
Американский рэпер Ка скончался в возрасте 52 лет
Саундтрек мрачной осени: слушаем любимые песни из серии фильмов «Сумерки»
Ольга Орлова рассказала, что записала новый трек
Иосиф Пригожин раскритиковал псевдонимы российских звезд
Новые российские синглы: Niletto, Артур Пирожков, «Три дня дождя», «Руки Вверх!» и другие
Выйдет документалка о The Beatles, спродюсированная Мартином Скорсезе
Сынхан все же покинет K-pop-группу RIIZE
Экс-солистка Nightwish рассказала о первом впечатлении от Within Temptation
Неизданные демо Джими Хендрикса выставлены на аукцион
Керри Кинг из Slayer рассказал, кто мог бы сыграть его в кино
Фаррелл Уильямс рассказал, что Фрэнк Оушен пишет новую музыку
Для тех, кто ждал: Ассаи выпустил первый за девять лет альбом «Квазикумир»
Дебютный сольный альбом Джина из BTS выйдет в ноябре
Главное за неделю: завершение музыкальной карьеры Валерии, новый титул Тейлор Свифт и неизданный клип Канье Уэста
Группа Breaking Benjamin представит первый трек за шесть лет 16 октября
Идеал достигнут: техно-группа Intelligency представила альбом The Ideals
«Пик щит толкинга или только начало»: рэпер OG Buda выпустил альбом FREERIO 3
Самое большое простое чувство: «СБПЧ» выпустили альбом «Животные пьют из луж»
Ретрофутуризм в действии: группа LOVANDA представила мини-альбом ELECTRO
Рэпер Xzibit сказал, когда выйдет его новый альбом
Поп-певица Ольга Серябкина рассказала, что нужно для успеха артиста
Серж Танкян медитирует посреди свечей в видео на трек Appropriations
Фанаты Селин Дион заступились за певицу после обвинений в пении под фонограмму
Серега заявил, что песня «Криминальное чтиво» объясняет его отсутствие на сцене
Джеймс Блант станет Бланти Макблантфейсом, если его дебютник займет первое место
Певица Пэрис Хилтон предстает неоновой бабочкой в клипе на трек ADHD
Гитарист Iron Maiden Эдриан Смит раскрыл, какую песню любит исполнять вживую
Поп-певец Митя Фомин заявил, что всем музыкантам нужно отдыхать
Премия телеканала RU.TV
Женская группа XG выпустила трек IYKYK и клип на него
Роберт Смит признался, что хотел распустить The Cure в 2018 году
Sexyy Red и 50 Cent выступили с Ники Минаж на финальном концерте ее тура
Шаво Одаджян из System of a Down выпустил дебютный альбом со своей новой группой
Weezer отметят 30-летие своего дебютного альбома коллаборацией с игрой Fortnite
Massive Attack отменили осенний тур по США из-за «непредвиденных обстоятельств»
Писатель Туре рассказал, что Канье Уэст сам спродюсирует альбом Bully
The Cure проведут презентацию нового альбома с бесплатной прямой трансляцией
Олли Александер из Years & Years анонсировал выход сольного альбома Polari
Сынхан вернется в состав группы RIIZE после долгого перерыва
Звук представил тематический раздел в поддержку выставки «Виктор Цой. Легенда»
Премия «Золотой граммофон»: блеск и роскошь российской эстрады
Дженни из BLACKPINK выпустила сингл Mantra и клип на него
Dream Theater выпустят новый альбом Parasomnia в феврале 2025 года
Дора выпустила песню «Лучше тебя» и клип на нее
Пригожин заявил о завершении карьеры певицы Валерии
От Y2K к року 90-х: каким получился новый мини-альбом «Пошлой Молли» RATT#WHORE
Metz объявили, что берут бессрочный перерыв в карьере
Charli XCX представила альбом ремиксов Brat
Сын Сергея Жукова сказал, что вырос на песнях группы «Руки Вверх!»
GloRilla выпустила дебютный альбом GLORIOUS
Джин из BTS выпустил полную версию сингла Super Tuna и видео к нему
«Ария» — «Потерянный рай»: история, смысл и текст песни
Золотая середина: лучшая русская и зарубежная музыка 1950-х годов
T.I. признался, что больше не хочет выступать
J. Cole выпустил трек Port Antonio о бифе Кендрика Ламара и Дрейка
GONE.Fludd и CAKEBOY представили клип на трек DODONPA
Тося Чайкина и «Три дня дождя» выпустили клип на трек «Земля» из сериала «Амура»
Старые песни, новые имена: как прошел трибьют-концерт Валерии
Игорь Крутой подтвердил, что Валерий Леонтьев вернется на сцену
Ты — космос: TEMNEE о любви к The Beatles и важности экспериментов в музыке
Экс-лидер Twisted Sister объяснил, почему авторство песен принадлежит только ему
Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместные интервью
В сети появился неизданный клип Канье Уэста на трек RoboCop
OG Buda опубликовал куплет на английском языке
The Cure выпустили сингл A Fragile Thing и опубликовали треклист будущего релиза
aespa выпустили сингл-альбом из сольных треков участниц SYNK: PARALLEL LINE