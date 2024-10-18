Аль Пачино рассказал об интимной травме

Лауреат кинопремии «Оскар» Аль Пачино в новых мемуарах «Сонни Бой» пожаловался на полученную в детстве травму гениталий. Воспоминания 84-летнего актера цитирует издание People.

Травму, полученную примерно в 10 лет, Аль Пачино называет одним из самых неприятных событий в своей жизни. Инцидент произошел в Южном Бронксе — районе Нью-Йорка (США), где жила семья артиста.

«Я шел по тонкому железному забору, как канатоходец. Все утро шел дождь и, конечно же, я поскользнулся и упал, железный прут ударил меня прямо между ног», — вспоминает он.

По словам актера, от боли он не мог идти, и парень постарше подхватил его на руки и отнес домой дожидаться врачебной помощи.

«Я лежал на кровати, спустив штаны до лодыжек, в то время как три главные женщины в моей жизни — моя мать, моя тетя и моя бабушка — в панике тыкали в мой пенис. Я думал: «Боже, пожалуйста, забери меня сейчас», когда слушал их шепот», — делится звезда «Крестного отца» и «Лица со шрамом».

Аль Пачино добавил, что его интимный орган не пострадал, однако психологическая травма осталась на всю жизнь.

Накануне Аль Пачино рассказал, что едва остался жив после обморока.