Участницы группы «Фабрика» высказались о скандале вокруг детей Прилучного и Муцениеце

Неожиданный поворот в нескончаемых разбирательствах Агаты Муцениеце и Павла Прилучного никого не оставил равнодушным. Тот факт, что 11-летний Тимофей переехал к отцу и отказывается жить с матерью, возмущает многих представителей шоу-бизнеса. Своим мнением поделились и солистки группы «Фабрика». Артистки, заметим, в отличие от, например, Марии Погребняк, не стали занимать одну сторону конфликта.

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Раздел не имущества, а детей, отметила Валерия Девятова, в разводе самое сложное. И хотя, по ее мнению, у ребенка должны быть и мама, и папа, своих бы детей отцу она не отдала. «В воспитании всегда должна присутствовать женщина, — цитирует артистку Voice. — Лучшие учителя и воспитатели — это именно женщины. У каждого своя правда всегда. Оба виноваты тоже всегда. Хочется просто, чтобы дети не страдали». А Екатерина Москалева призналась, что хоть и поддерживает обе стороны конфликта, считает, что разделять брата и сестру неправильно.

«Хочется сказать, чтобы решал суд, но я не могу представить, чтобы один ребенок жил с мамой, а другой — с папой», — отметила певица.

Ирина Тонева от ответа воздержалась, отметив, что ей в первую очередь хочет разобраться со своей жизнью.

Напомним, что звезда «Мажора» был не против забрать к себе и 8-летнюю Мию, но уважает ее желание жить с матерью. Агата тоже учла тоску наследницы по папе и брату и отправила малышку к ним, пока сама была в отпуске. К счастью, обошлось: девочка встретила родительницу цветами и плакатом.