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Пользователи Сети возмущены образом жизни детей P.Diddy, пока он сидит в тюрьме

Кровь, как говорится, не вода, потому-то наследники P.Diddy и не подают виду, что их родитель за считаные дни превратился в главного злодея Голливуда. Когда на продюсера только-только посыпались обвинения, тот как ни в чем не бывало в приподнятом настроении прогуливался по Майами. Сейчас же, пока отец под стражей, его дети продолжают жить на полную катушку и, кажется, совсем не боятся гнева общественности.

Пользователи Сети возмущены образом жизни детей P.Diddy, пока он сидит в тюрьме
© Super.ru

К такому выводу пришел таблоид TMZ, сопоставив события и проанализировав соцсети отпрысков Дидди. Когда расследование уже началось, 17-летние близнецы Д'Лила и Джесси ездили на острова Теркс и Кайкос и, подчеркивает издание, роскошно провели время. Чуть позже девушки тусовались в особняке отца, откуда была изъята тысяча бутылок детского масла.

Сейчас наследницы артиста по-прежнему устраивают вечеринки, на которые приходят звезды из списка А. В том числе Крис Браун, который в 2009 году был осужден за домашнее насилие в адрес на тот момент своей девушки Рианны. Компанию на тусовках им регулярно составляет и 26-летний сын продюсера Кристиан «Кинг» Комбс, который предположительно замешан в злодеяниях отца.

Напомним, что задержанию P.Diddy предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других жертв в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки.

Полная история скандала с участием P. Diddy: в чем обвиняют музыканта и как в происходящем замешаны другие звезды Голливуда

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Рианна
Крис Браун