Пользователи Сети возмущены образом жизни детей P.Diddy, пока он сидит в тюрьме

Кровь, как говорится, не вода, потому-то наследники P.Diddy и не подают виду, что их родитель за считаные дни превратился в главного злодея Голливуда. Когда на продюсера только-только посыпались обвинения, тот как ни в чем не бывало в приподнятом настроении прогуливался по Майами. Сейчас же, пока отец под стражей, его дети продолжают жить на полную катушку и, кажется, совсем не боятся гнева общественности.

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К такому выводу пришел таблоид TMZ, сопоставив события и проанализировав соцсети отпрысков Дидди. Когда расследование уже началось, 17-летние близнецы Д'Лила и Джесси ездили на острова Теркс и Кайкос и, подчеркивает издание, роскошно провели время. Чуть позже девушки тусовались в особняке отца, откуда была изъята тысяча бутылок детского масла.

Сейчас наследницы артиста по-прежнему устраивают вечеринки, на которые приходят звезды из списка А. В том числе Крис Браун, который в 2009 году был осужден за домашнее насилие в адрес на тот момент своей девушки Рианны. Компанию на тусовках им регулярно составляет и 26-летний сын продюсера Кристиан «Кинг» Комбс, который предположительно замешан в злодеяниях отца.

Напомним, что задержанию P.Diddy предшествовал ряд обвинений от его экс-возлюбленной и других жертв в насилии, принуждении к употреблению наркотиков и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В марте в особняке Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых были обнаружены запрещенные вещества, оружие и 1000 бутылок детского масла и смазки.

Полная история скандала с участием P. Diddy: в чем обвиняют музыканта и как в происходящем замешаны другие звезды Голливуда