Продюсер раскрыл, как отказ от наркотиков изменит творчество Паши Техника

Решение рэпера Паши Техника (настоящее - Павел Ивлев) отказаться от песен про наркотики может быть не пиар-ходом, а неким жизненным переосмыслением, заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru. По его словам, артист может сменить отношение к жизни.

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Возможно, Техник сейчас находится в стадии Децла, то есть стоит ожидать смены направления в его творчестве на более философские тексты, более глубокий контент, — пояснил Рудченко.

Ранее коллега Ивлева по цеху рэпер Птаха, настоящее имя которого Давид Нуриев, сравнил с инквизицией удаление музыкальных композиций Техника. По его словам, у великих поэтов также есть произведения, в которых упоминаются «пьянки, кабаре и проститутки».

До этого Паша Техник обратился к поклонникам и пообещал удалить свои треки с упоминанием запрещенных веществ. Такой поступок исполнитель объяснил желанием «исправиться», а наркотики он назвал злом. Своих слушателей исполнитель призвал «бросать это все» и уделить время семье.

При этом психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что рэпер и треш-блогер вряд ли сдержит свое обещание бросить наркотики. Врач назвал исполнителя «притчей во языцех». Техник, по его словам, пережил уже множество передозировок, а его заявления просто громкие слова.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.