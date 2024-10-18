Бородина эмоционально отреагировала на совет подписчицы

Поклонники Ксении Бородиной не нарадуются кардинальным переменам в ее личной жизни: с тех пор как экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с Николаем Сердюковым, ее словно подменили. Контент теледивы почти весь посвящен ее новым отношениям, и мало что может нарушить эту идиллию. Ну, разве что несколько странные вопросы и советы поклонников.

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Прежде одна из подписчиц Бородиной уже неприятно удивила ее, заявив, что вновь мечтает увидеть Ксению с экс-супругом и отцом младшей дочери Омаром Курбановым. Тогда телеведущей пришлось понятно и не без раздражения разъяснить, почему это невозможно. Теперь же звезде скандальной телестройки предлагают «опомниться» и не заходить так далеко в отношения с Сердюковым.

«У тебя опять те же грабли. Потом опять переживать, страдать», — написала девушка.

Бородиной пришлось эмоционально вступиться за свою личную жизнь и свой выбор.

«Уважаемые Ванги, я понимаю, что вам пох... У вас своя программа, но я к вашим мужьям лезу с советами? В вашей семейной жизни участвую? Вы пока сами совет не спросите, я ничего не говорю. Более того, ни одна моя подруга, кто со мной годами, слова плохого не сказала про эти отношения, подруги, которые лично со мной прошли все на свете! Вам какое дело?! Вы лично знакомы? Вы знаете эти отношения? Да если даже все закончится плохо, вам какое до этого дело?» —Ксения Бородина в инстаграме*.

* Запрещен в РФ.