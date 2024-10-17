Певец Эмин Агаларов прокомментировал развод Алсу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время концерта Алсу в Московском доме музыки, куда в качестве приглашенной звезды пришел Агаларов, певец выступил с поддержкой в сторону бывших супругов. По его словам, он хорошо общается как с самой Алсу, так и с ее бывшим мужем Яном Абрамовым.

«Знаете, я дружу отдельно с Алсу и отдельно с Яном. Могу сказать, что они оба потрясающие! В семьи никогда не лезу. Я абсолютно нейтральная личность. С Яном не говорил о разводе и не планирую, потому что мы общаемся с ним в основном по работе, бизнесу. Я его очень уважаю, считаю, что он красавчик. Но вот так в его семье случилось… Не даю комментариев об этом, потому что не знаю никаких подробностей», — заявил он.

Ранее Алсу рассказала, что сталкивалась с преследованием со стороны фанатов.