Раскрыта причина смерти певца Лиама Пейна

Британский певец Лиам Пейн, который упал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе, скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее кровотечение. Об этом сообщает телеканал TN со ссылкой на предварительные данные вскрытия.

«Бывший участник One Direction скончался из-за множественных травм, вызвавших внутреннее и внешнее кровотечение», — говорится в тексте.

Телеканал отметил, что в номере Пейна были найдены наркотики и бутылки из-под алкоголя. Кроме того там был огромный беспорядок.

Напомним, что о смерти 31-летнего участника One Direction стало известно 17 октября. Он скончался в результате падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении певец получил перелом основания черепа. Предполагается, что он находился под воздействием наркотических средств и алкоголя.