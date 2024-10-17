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Стали известны причины отсутствия Хейли Бибер на показе Victoria's Secret

Анонимный инсайдер раскрыл причины отсутствия американской модели Хейли Бибер на прошедшем показе бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующий комментарий приводит Daily Mail.

Стали известны причины отсутствия Хейли Бибер на показе Victoria's Secret
© Lenta.ru

«У нее сейчас много дел, и я думаю, все это понимают», — заявил источник.

По его словам, первая причина, по которой знаменитость не пришла на шоу, это рождение сына.

Кроме того, собеседник портала напомнил про скандал, связанный с ее мужем Джастином Бибером и рэпером P.Diddy, а также сложные отношения с отцом Стивеном Болдуином. «Хейли прекрасно понимает, что ей необходимо избегать стресса в послеродовой период, поскольку она находится в деликатном положении, а ее здоровье — главный приоритет. Всего два года назад ей сделали операцию на сердце», — пояснил инсайдер.

В августе источник из близкого окружения знаменитости раскрыл подробности состояния Хейли Бибер после родов.

Шоу-бизнес
Джастин Бибер