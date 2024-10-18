Shaman рассказал о создании песни «Отец»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о создании песни «Отец», которую он впервые исполнил во время концерта на Красной площади вместе с 12-летним сыном погибшего на СВО бойца.

«С Егором мы познакомились 9 мая на записи телепередачи. Его история меня тронула, я решил чем-то помочь. А чем может помочь артист? Только музыкой. В той же студии я предложил Егору вместе спеть песню про его отца, которой у меня тогда ещё не было. Он согласился, и песня сложилась буквально за месяц», — заявил артист на презентации документального фильма «Вслед за отцом» в пресс-центре «Аргументов и Фактов».

Как отметил SHAMAN, песню представили 22 августа, в День российского флага, и композицию очень тепло приняла публика.

Ранее сообщалось, что издательский дом «АиФ» выпустил документальный фильм «Вслед за отцом». Его героями стали актёры, певцы и общественные деятели. Они рассказали, как общаются со своими детьми и почему именно семья вдохновляет их на творчество.