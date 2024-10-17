Блогер Николай Редькин высказал свое мнение об артисте Øneheart

Блогер также порассуждал о том, почему музыкант известен своими песнями, но широкая публика не знает о нем как об артисте. По словам автора шоу «БРОКЕН ДЭНС», бывают артисты-личности, которые интересны людям как персонажи, а бывают творцы, которые привлекают в первую очередь своей музыкой.

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«Они в первую очередь разговаривают с людьми не через соцсети, не через другое присутствие в инфополе, а вот именно своей музыкой. И Дима (настоящее имя Øneheart — Дмитрий Волынкин — прим. ред.) совершенно точно один из таких. Человек влюбил даже не только страну, а весь мир в свое творчество», — рассказал Звук Медиа Николай на презентации альбома-компиляции Le Catalogue Edition группы «Обе Две».

Николай уверен, что Øneheart занимается любимым делом, очень счастлив и находится там, где ему комфортно.

«А вся медийная составляющая, вся узнаваемость, она придет, если он этого захочет», — добавил Редькин.

Ранее стало известно, что музыканты Øneheart, Antent и Dean Korso попали в голосование на номинацию «Грэмми».