Раскрыта многомиллионная стоимость пластики 70-летней Успенской

Звездный хирург Денис Агапов раскрыл многомиллионную стоимость пластики российской эстрадной певицы Любови Успенской. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Звездач».

Специалист заявил, что 70-летняя исполнительница выполняла блефаропластику, а также коррекцию формы носа.

«Видно, что выполнена ринопластика, открытый вариант, булхорн, подтяжка нижних двух третей лица. Заметны признаки установленных нитей в шею. У нее большое количество геля во всех местах: навскидку, наверное, миллилитров 40 в лице есть», — отметил врач.

При этом, по словам Агапова, на все манипуляции знаменитость потратила восемь миллионов рублей.

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