Shaman снял в своем клипе мальчика, чей отец погиб на СВО

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в четверг, 17 октября, опубликовал клип на песню «Отец», которую он поет дуэтом с 11-летним Егором Бахаревым, отец которого погиб в зоне специальной военной операции.

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— Родные, представляю вам свой новый клип на песню «Отец». Это пронзительный дуэт с 11-летним Егором из Барнаула. Парень, несмотря на свой юный возраст, уже стал старшим мужчиной в семье — зимой он потерял на СВО отца. Сегодня долгожданная премьера. Дуэт «Отец» посвящается всем бойцам, защищающим Россию на передовой и тем, кто ждет их дома, — рассказал артист.

По словам исполнителя, драматическая история и талант Бахарева нашли в нем отклик и тронули до глубины души.

— Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу, — написал он в своем Telegram-канале.

На своем концерте в честь Дня российского флага 22 августа на Красной площади Ярослав Дронов спел дуэтом с Егором Бахаревым. Тогда они и исполнили песню, которую написал Дронов и назвал «Отец». Семья мальчика родом из Барнаула: в феврале 2024 года отец Егора погиб в зоне специальной операции. Теперь мальчик — единственный мужчина в своей семье.

11 октября появилась информация, что в ближайшее время в Государственной думе РФ планируется проведение круглого стола, посвященного включению патриотических песен современных исполнителей в школьную программу. В их число также входят Олег Газманов и певец Ярослав Дронов.