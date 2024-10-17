Экс-солист «Отпетых мошенников» отреагировал на сообщения о госпитализации

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов отреагировал на сообщения о своей госпитализации. Его слова приводит NEWS.ru.

«Ничего такого нет. Все хорошо, да. Спасибо», — сказал исполнитель.

Утром в четверг, 17 октября, Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации артиста. По данным источника, 49-летнему Богомазову стало плохо из-за последствий перенесенной пневмонии. Отмечалось, что экс-участник культовой группы жаловался медикам на слабость и артериальное давление, после чего его проверили на гипертоническую болезнь.