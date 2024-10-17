Раскрыт интересный факт о сорванном туре экс-солиста One Direction в Россию

Экс-солист One Direction Лиам Пейн, о смерти которого стало известно 17 октября, единственный из всех участников группы до начала пандемии коронавируса планировал выступить в Екатеринбурге в рамках российского турне, рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что это казалось интересным и неожиданным решением, но концерты в итоге не состоялись.

Аккурат перед пандемией в России были запланированы сольные концерты всех экс-участников One Direction. Кроме раскрученных городов для западных артистов — Москвы и Санкт-Петербурга, — Лиам Пейн единственный, кто добавил в гастрольный график Екатеринбург. Неожиданное и интересное решение, — пояснил Бабичев.

Он обратил внимание, что у Пейна был лучший старт после распада группы. По словам эксперта, даже Гарри Стайлс, который сейчас считается самым ярким участником One Direction и является всеобщим любимчиком, добился популярности в сольной карьере позже своего коллеги. Так, напомнил Бабичев, Пейн много работал в студии, создавал проекты с американским рэпером Фарреллом Уильямсом и записал заглавную песню для фильма «50 оттенков серого».

Яркий парень, жалко, совсем молодой, 31 год всего. Лечись — не лечись, это пагубно влияет на здоровье, мучаешься всю жизнь, — заключил критик.

Ранее сообщалось, что Пейн скончался в Буэнос-Айресе. Глава системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти сообщил, что тело артиста нашли у одного из отелей аргентинской столицы. Подробности гибели экс-солиста One Direction он не раскрыл.