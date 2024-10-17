Филатов из Filatov & Karas объяснил, чего не хватает артистам в начале карьеры

Участник Filatov & Karas уверен, что это приходит только через опыт. Аранжировки, хорошие тексты и манера пения улучшаются по мере становления артиста.

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По мнению участника жюри «Музыкастинга 7.0» на «Новом Радио», в начале пути все музыканты копируют трендовых или любимых артистов. Но те уже стали героями в своей области, и такое творчество будет вторично. Поэтому основной задачей для артиста становится поиск уникальности.

«Но она приходит с опытом», — сказал Дмитрий Звук Медиа.

Также артист рассказал, как лучше всего составлять концертный треклист, чтобы лихо расшевелить людей в зале.

«Не надо бесконечно сыпать хитами подряд, потому что это надоест. Надо давать людям отдохнуть», — отметил музыкант.

По словам Филатова, их концерты построены по принципу диджейского сета, поэтому в них почти нет времени для паузы. Благодаря этому у выступления большая плотность.

Ранее участник Filatov & Karas рассказал, что его впечатлило из новой музыки.