Успех в 17, смерть в 31: последние фото Лиама Пейна

Погиб британский музыкант и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн. Тело 31-летнего артиста нашли у гостиницы в Буэнос-Айресе. Правоохранители считают, что он выпал из окна. Об этом сообщает Газета.Ru.

Незадолго до трагедии сотрудники отеля услышали шум в номере музыканта. Они вызвали полиции и сообщили об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемтоне (Англия). В 2010 году он стал одним из основателей группы One Direction. Коллектив занял третье место в британской версии музыкального конкурса X Factor. Впоследствии One Direction стали одним из самых коммерчески успешных бой-бэндов всех времен.

Через шесть лет пути музыкантов разошлись и Лиам начал сольную карьеру. В интервью Пейн не раз признавался, что страдает наркотической и алкогольной зависимостью.

Последние фотографии артиста — в галерее «Рамблера».