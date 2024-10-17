Бывшего солиста «Отпетых мошенников» госпитализировали в Москве

Бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря «Гарика» Богомазова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 49-летнему музыканту поплохело на фоне пережитой пневмонии. Он жаловался врачам на слабость и повышение артериального давления. Медики обследовали его на гипертоническую болезнь, также обнаружив артрит и подагру.

Напомним, что Богомазов основал «Отпетых мошенников» с Сергеем Суровенко (он же Аморалов) и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. Артист читал в коллективе рэп и сочинял тексты. Принял участие в записи 7 альбомов, снялся в 25 клипах. В 2011 году Богомазов ушел из коллектива — Аморалов и Хаос объясняли его решение проблемами с алкоголем. Его заменил Андрей Репников, известный как DJ Repa.