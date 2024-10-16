Певец Филипп Киркоров не стал отвечать на вопрос о состоянии отца. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня, 16 октября, Киркоров посетил Гала-ужин национальной премии «Виктория». Он номинирован в категории «Лучший певец года».

Журналисты пытались узнать у Киркорова о состоянии его отца, но он демонстративно оставлял эти вопросы без ответа. При этом, по данным «МК», певец выглядел грустным и покинул мероприятие сразу после объявления своей номинации.

Напомним, что в последнее время 92-летний Бедрос Киркоров неоднократно оказывался в больнице. В последний раз его госпитализировали в сентябре.