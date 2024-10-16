Катя Лель предсказала победу России через две недели

Певица Катя Лель рассказала, что в среду, 16 октября, ей приснился вещий сон о грядущей победе России. Видео опубликовал News.ru в Telegram-канале.

Артистка пояснила, что ей приснился удивительный сон, в котором некто несколько раз отчетливо произнес одну фразу.

«Россия, через две недели тебя ждет победа», — процитировала Лель голос высших сил.

По ее оценке, это означает, что уже есть в нашем пространстве то самое, что уже отмечено высшими цивилизациями, то, что нам предначертано.

Ранее певица сообщила, что в последние годы происходит очищение Земли от негатива и агрессии. Она добавила, что «завтра мир станет новым».