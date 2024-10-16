Продюсер об антироссийских высказываниях Макаревича*: «Должен быть расстрелян»

Проживающий в Германии продюсер Игорь Сенгер считает, что фронтмен «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан в РФ иностранным агентом) высказывается против России из-за денег. Его слова передает NEWS.ru.

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По словам Сенгера, Макаревич «вообще ничего не делает бесплатно». Также продюсер выразил мнение, что уехавших на фоне СВО артистов нельзя прощать.

«Тот, кто говорит гадости, должен быть расстрелян. А если вы его пустите назад, то это вопрос к вам», — заявил он.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль, а затем — в США.

В начале июня сообщалось, что СК России начал доследственную проверку после беседы Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом. Тогда музыканта разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с якобы Зеленским артист сообщил, что с нетерпением ждет победы Киева, а также пообещал дать отдельный концерт на Украине в честь этого.