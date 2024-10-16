Мать детей Дурова пригрозила хейтерам

Называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар пригрозила хейтерам судом в комментариях мессенджера, пишет канал «БП». Блогер заявила, что у нее есть юристы в России. Женщина подчеркнула, что «под суд пойдет каждый» за клевету.

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По IP сейчас это очень легко вычисляется. Ждите повестки, — написала предполагаемая мать детей предпринимателя.

Женщина спросила у пользователей мессенджера, есть ли доказательства того, что она где-то «тусуется». По словам Болгар, у нее не каждый день хватает времени на обед и полноценный сон.

Одна из пользовательниц нелестно ответила на сообщение Ирины. После этого Болгар заявила, что та первой пойдет в суд за клевету, распространение заведомой лжи и оскорбления.

Ранее блогер упрекнула телеведущую Леру Кудрявцеву в том, что та публично поддерживает Дурова, который «бросил своих детей». Болгар отметила, что предприниматель перестал поздравлять их с днем рождения три года назад. Болгар утверждает, что Дуров лжет, когда говорит об их отношениях.

В день рождения предпринимателя блогер выложила видео с французской тюрьмой. Речь идет о замке Иф, который находится недалеко от Марселя.