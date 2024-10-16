Стало известно, кто выступит на разогреве у Oasis в Великобритании и Ирландии

Артисты поддержат коллектив на концертах в Великобритании и Ирландии.

На всех шоу на сцену сначала выйдут инди-рокеры Cast, затем экс-фронтмен The Verve Эшкрофт, а потом Oasis, сообщает The Independent со ссылкой на внутренний источник. Сам Лиам Галлахер недавно писал в своем X (Twitter), что на разогреве будет либо Ричард, либо Manic Street Preachers.

Cast также недавно играли на разогреве у Лиама во время его летнего тура в честь юбилея альбома Definitely Maybe (1994).

В сентябре выяснилось, что североамериканский этап гастролей Oasis откроет американская альт-рок-команда Cage the Elephant.

Ранее Лиам заявил, что он и Ноэл не станут давать совместные интервью в ходе их реюнион-тура. Напомним, что он стартует в июле 2025-го в Кардиффе.