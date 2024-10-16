Певца Витаса спасли от слепоты

Российские врачи спасли от слепоты известного певца Витаса (Виталия Грачева). Они сделали ему несколько операций, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, несколько месяцев назад у артиста появились серьёзные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте.

Это связано с тем, что певец порядка 30 лет провел на сцене, в свете прожекторов, софитов и стробоскопов, пояснили в ближайшем окружении певца.

За 2,5 месяца медики сделали Витасу несколько операций. Все это время он жил практически в полной темноте, передвигался в солнцезащитных очках. Супруга и дочь постоянно находились рядом с ним, помогали, поддерживали.

В дальнейшем, констатировали журналисты, певцу придется отказаться от различных спецэффектов при выступлениях.

Ранее Сергей Пудовкин, продюсер Витаса, сообщил, что исполнитель на протяжении 15 лет активно выступает в Китае, практически всегда собирает полные стадионы.