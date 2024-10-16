Собчак возмутилась заявкой SHAMAN на регистрацию водки

Телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале в шуточной манере обратилась к «дружинникам, активистам, комсоргам и старостам» с просьбой отреагировать на намерение певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) зарегистрировать марку водки с названием «Я русский». Она отметила комичность ситуации и задалась вопросом, каким человеком артист видит настоящего гражданина России.

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Друзья... соратники... родные мои... Случилось страшное. Шаман будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Разведенного? Торгующего водкой? Где честь? Где совесть? Где национальная гордость? — написала Собчак.

Представитель SHAMAN Антон Коробков-Землянский ранее заявил, что артист подал заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский». При утверждении бренда артист сможет выпускать несколько категорий товаров и услуг, в числе которых крепкий алкоголь, одежда, косметика.

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов предположил, что регистрация товарного знака «Я русский» может оказаться социальной провокацией. Эксперт подчеркнул, что это может быть просто проверкой общественного мнения, а не серьезной затеей.