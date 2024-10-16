Лепс грубо прервал концерт из-за поклонницы

Народный артист РФ Григорий Лепс остановил выступление в Красноярске из-за фонарика в телефоне поклонницы. Об этом пишет NGS24.ru со ссылкой на посетительницу мероприятия.

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Во время концерта музыкант резко перестал исполнять композицию «Завтра» и потребовал от зрительницы убрать телефон с включенным фонариком.

«Убирай, убирай, свет убирай», — говорил Лепс возмущенным тоном, показывая пальцем на женщину в зале.

Собеседница издания выразила недовольство тем, что потратила на шоу 8,5 тысячи рублей, однако не получила удовольствия от посещения.

«Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно», — высказалась зрительница.

Вдобавок женщина рассказала, что на концерте не было запрета на съемку. Она подчеркнула, что больше не намерена ходить на концерты Лепса, поскольку считает его поведение «выше края».

При этом некоторые интернет-пользователи поспешили защитить звезду, уточнив, что он попросил выключить лишь фонарик, а не убрать телефон.

«Вероятно, фонарик мешает — на некоторых телефонах светит довольно ярко»; «Это, конечно, надо додуматься светить в лицо фонарем постороннему человеку. Написано было в правилах или нет — неважно», — написали они.

Ранее мы писали, что 18-летнюю возлюбленную Лепса заподозрили в обмане.