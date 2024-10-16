Жена Малахова эмоционально отреагировала на его «грязные» танцы с Седоковой

Анна Седокова, готовящаяся к разводу с баскетболистом Янисом Тиммой, вновь оказалась в центре внимания. На одной из светских вечеринок певица предстала во всей красе, демонстрируя отличную форму и смелый образ. Во время мероприятия она исполнила импровизированный дуэт с телеведущим Андреем Малаховым. Но главным событием вечера стали вовсе не их вокальные старания, а вызывающий наряд артистки. Глубокое декольте платья оказалось настолько откровенным, что привлекло внимание даже жены телеведущего — Натальи Шкулевой.

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Шкулева, известная своей сдержанностью, с юмором отреагировала на поведение мужа. В социальной сети она прокомментировала выступление Андрея с певицей, оставив краткую, но емкую фразу:

«Я теперь поняла, почему ты там — Анна… и ее грудь».

Несмотря на провокационный комментарий, внутри звездной пары по-прежнему царит гармония. Телеведущий славится своим трепетным отношением к супруге, а близкие контакты с публичными персонами остаются лишь частью его имиджа.

Что касается самой Седоковой, певица, кажется, окончательно оставила позади переживания по поводу развода. Она продолжает радовать поклонников энергичными появлениями на публике и намекает, что сохраняет теплые чувства к Тимме, даже не исключая возможного примирения.