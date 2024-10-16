Сергей Зверев задумал вернуться в деревню

Стилист и шоумен Сергей Зверев подумывает вернуться в деревню. О перспективе переезда он рассказал в программе Пятого канала «Светская хроника».

Кардинальные перемены в жизни, по мнению звезды, в его случае необходимы: в его возрасте уже не подобает заниматься шоу-бизнесом.

«Эта профессия хороша где-то до 40 лет, но критично уже так 45, уже как-то не особо. Передо мной же был пример, яркий пример тех, кто до 70, до 80 лет работал. Это было ужасно», — сообщил Зверев.

Новый глоток жизни дал бы переезд за город, подальше от столичной тусовки, убежден стилист. В планах Зверева — завести собственное хозяйство. Причем жить на лоне природы телеведущему уже не впервой.

«Парное молоко, сеновал, доярка, корова… Не могу сказать, что я умею коров уж доить… Часть детства провел в деревне, и это просто потрясающе. Я бы никогда не стал таким сильным, если бы когда-то не пожил в деревне», — заявил он журналистам.

Привычный для сельской жизни распорядок дня Зверева также не пугает — ранние подъемы и недостаток сна привычны для знаменитостей, чей график расписан наперед.

«В шоу-бизнесе иногда надо рано встать, иногда надо еще и не поспать, а иногда и надо сутки-двое поработать, чтобы потом рухнуть и уснуть. Там же так все: переезды, перелеты», — рассказал шоумен.

Покупка загородного дома может, однако, ударить по кошельку. В 2021 году друзья Зверева признались, что он стал бедствовать из-за отсутствия гастролей ввиду коронавирусных ограничений.

«Салоны закрыты, конечно. Заначка-то есть небольшая, да. Но вы знаете, деньги имеют такую особенность: они очень быстро заканчиваются», — высказался стилист. При этом приобретать жилье вовсе не обязательно, считает он — сгодится и домик жены. Невесту с таким приданым шоумен уже приглядел. «Там уже и деревня хорошая такая, и невеста неплохая и хозяйственная. И хозяйство есть, и все есть: свое молоко, свой творог, свое все», — похвастался Зверев.

О желании сменить город на деревню знаменитость заявляет не в первый раз. Свою мечту Зверев тогда оправдал стремлением к чему-то простому, дешевому, но полезному. Разочарование вызвало у звезды не только российская столица. Ранее он возмутился обилием крыс, тараканов и клопов в Париже. Это обстоятельство вконец отбило у Зверева желание приезжать в город.