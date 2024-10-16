«Ветераны России» сделали предложение Джареду Лето

Общественное движение «Ветераны России» предложило фронтмену Thirty Seconds to Mars Джареду Лето выступить в России и направить доходы от концертов на нужды спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на обращение движения.

Напомним, что на прошлой неделе Thirty Seconds to Mars провела концерт в Белграде, на который пришло много российских фанатов группы. В соцсетях распространилось видео, на котором Лето был рад их присутствию, заявив, что «однажды, когда все эти проблемы закончатся», а музыканты обязательно посетят Россию.

«Ветераны России» заявили, что приветствуют желание иностранных артистов вернуться к российской аудитории, однако считают необходимым проявлять «понимание и уважение к нашим реалиям». По мнению общественников, концерты «выглядят неуместно», когда россияне продолжают жертвовать средства на поддержку спецоперации.

«Мы направили предложение Джареду Лето и его команде рассмотреть возможность выступить в России с гуманитарной миссией. Все заработанные средства должны пойти на нужды фронта: на покупку дронов, снаряжения и оборудования для наших бойцов. Это будет достойный жест солидарности и поддержки», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что российские организаторы начали переговоры с Лето о возможности дать концерт в Москве и Санкт-Петербурге. Выступление может стоить около 100 млн рублей. «Ветераны России» надеются, что музыкант прислушается к их предложению и откажется брать 100 млн рублей за выступление в РФ.