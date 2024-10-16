Дана Борисова раскрыла стоимость ее лечения в рехабе

Телеведущая Дана Борисова призналась в беседе с WomanHit.ru, что ее лечение в рехабе стоило 280 тысяч рублей в месяц.

Борисова отметила, что в те времена не могла себе позволить такую сумму. Ей помогли Андрей Малахов и его программа. Как отметила телеведущая, тогда она не имела понятия о том, что существуют реабилитационные центры. Она знала только о медикаментозном лечении в наркологических клиниках.

«Суть рехабов была большинству совершенно неясной, мало кто знал об их существовании. Рехаб — не лечебное заведение, там нет врачей, нет терапии, а есть методика группового выздоровления, то, во что я верю, то, что эффективно работает. Это когда люди садятся в круг и говорят о своих зависимостях. Я прошла курс реабилитации в течение восьми месяцев, я уже в трезвости семь месяцев без срывов», — поделилась телеведущая.

В сентябре 2023 года Дана Борисова призналась, что смутно помнит ту ночь, когда ее впервые забрали в реабилитационный центр. Она рассказала, что в тот вечер употребляла наркотики, а в квартире было много людей. Среди них присутствовали ее мать, дилер и работники скорой помощи.

Ранее Борисова призналась, что начала поправляться после употребления наркотиков.