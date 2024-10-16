Shaman сможет производить алкоголь и шампуни под брендом «Я русский»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Газета.Ru

Согласно данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43. Это позволяет использовать первый товарный знак для производства и продажи алкогольных напитков. Москва24

Под вторым аналогичным брендом можно будет производить и продавать ароматизаторы воздуха, гели для волос, шампуни, пену для ванн, мыло, зубные порошки, ладан, пемзу, помаду, блестки для ногтей, секс-игрушки, секс-куклы и приборы для сексуальной активности, а также различное научное и музыкальное оборудование, ювелирные украшения, продукты питания, включая сладости, а также заниматься огородничеством. Кроме того, под этим брендом можно будет организовывать шоу-программы, проводить концерты, записывать и транслировать музыку и видео. Агентство «Москва»