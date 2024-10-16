Пугачеву в шортах засняли без охраны во время прогулки с сыном на Кипре

Певица Алла Пугачева перебралась вместе с детьми на Кипр. Недавно ее засняли во время прогулки по Лимассолу. Артистка проводила время с сыном, и при этом рядом с ними не была замечена охрана. Об этом сообщает «7Дней.ru».

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Поклонники Примадонны сфотографировали ее на одной из кипрских улиц. Алла Борисовна была в джинсовых шортах, белой тунике и кепке. Рядом с ней был Гарри, который ехал на скейтборде. Для безопасности на нем был шлем. Судя по всему, звездная семья не думала, что их заснимут, поэтому не беспокоилась о внешнем виде.

СМИ также обратили внимание на то, что Пугачева вышла гулять без охраны, хотя раньше на публике она все время появлялась с телохранителем. Не было с певицей и нянь, которые обычно помогают ей с воспитанием детей.

Отметим, что на Кипре Алла Борисовна живет в пентхаусе самого высокого дома побережья. Квартиру артистка купила еще в 2017 году и отдала за нее около 10 миллионов долларов.

Ранее Алла Пугачева попыталась вывезти из России антиквариат стоимостью в 20 миллионов долларов.