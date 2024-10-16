Суд взыскал 10 миллионов рублей с фирмы блогера Гусейна Гасанова

Арбитражный суд Москвы взыскал более 10 млн рублей с бывшей компании блогера Гусейна Гасанова ООО «Банда» по иску предпринимательницы из Калмыкии Юлии Мильченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

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По данным агентства, иск был заявлен о взыскании 9,9 млн рублей задолженности по договору возмездного оказания услуг и почти 120 тысяч рублей процентов. Суд первой инстанции удовлетворил его в полном объеме.

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Гасанов значился учредителем четырех компаний: ООО «Банда», основной вид деятельности которой — оказание консультационных и информационных услуг, ООО «Хайд» — услуги парикмахерских и салонов красоты, ООО «Рэд Бокс Трейдинг», предприятия общепита и ООО «Банда Фудс», которая находится в стадии ликвидации. К настоящему моменту блогер вышел из состава участников всех этих обществ.

В августе сообщалось, что курьеры закрытого суши-ресторана Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей.

Ранее Гусейн Гасанов успел спасти квартиру в «Москва-Сити», выплатив 145 млн рублей ФНС.