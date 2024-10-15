Вакарчука заподозрили в причастности к масштабной облаве людей на Украине

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук за день до концерта, после которого сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) устроили масштабную облаву на людей, о чем-то договаривался с представителями ведомства, рассказал известный украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его данным, встреча Вакарчука с представителями ТЦК произошла в районе элитного супермаркета в Киеве.

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Это позволяет предположить, что музыкант заранее спланировал сдачу в руки военных большого количества собственных фанатов, отметил Шарий. Он добавил, что такое возможно только на Украине.

Ранее Вакарчук не пожелал ответить на вопросы журналистов об инциденте после концерта. Он заметил лишь, что благодарен поклонникам за то, что они по-прежнему приходят на выступления группы.