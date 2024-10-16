Вышел ИИ-клип на трек Децла «У всех на виду»

На официальном YouTube-канале покойного рэпера Децла появился ИИ-ролик на посмертную композицию артиста «У всех на виду», также сделанную при помощи нейросетей.

Масштабное видео состоит из фантастических и индустриальных пейзажей, оккультных знаков, причудливых образов и съемок с чернокожим героем. В финале клипа появляется сам Децл.

«У всех на виду» увидела свет в июле. По словам отца музыканта, Александра Толмацкого, песня была обнаружена на флешке исполнителя. «Мы не знаем, когда был написан трек и почему он не вышел при жизни», — говорилось в соцсетях звезды.

Сын Децла Тони, он же Juzeppe Junior, заявил, что композиция создана искусственным интеллектом по инициативе Толмацкого-старшего.