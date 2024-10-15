Нюша ответила на слухи о романе с бизнесменом

Певица Нюша опровергла в программе "Тема", что у нее роман с бизнесменом.

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Нюша отметила, что за ней ухаживает ни один человек. Однако она не состоит в отношениях. Артистка считает, что не готова к новому роману.

"Мне нужен еще какой-то период, чтобы продолжить выстраивание отношений с самой собой", — поделилась певица.

7 мая Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Нюша рассказывала, что сейчас намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Дети не знают, что их родители развелись. Артистка рассказывала, что в будущем планирует преподнести эту новость дочери и сыну в формате игры.

В 2022 году Нюша призналась, что пережила измену бизнесмена Игоря Сивова во время второй беременности, но смогла его простить. По словам певицы, предательство мужа стало для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.