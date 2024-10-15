Канье Уэст выложил в сеть отрывок новой песни Beauty and the Beast

Американский рэпер, выступающий сейчас под именем Йе, поделился в социальных сетях отрывком своего нового трека, получившего название Beauty and the Beast. Впервые артист представил его во время концерта в Китае 28 сентября.

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«Прошло много времени. Новые шины, я все еще на ходу» — с этих слов начинается новая песня, в которой, по всей видимости, Канье Уэст рефлексирует над своей музыкальной карьерой.

На том же шоу в Китае Йе анонсировал свой новый лонгплей Bully. Информации о том, когда альбом увидит свет и какие треки в него войдут, пока нет. Однако недавно стало известно, что грядущая пластинка будет «на 100%» спродюсирована самим рэпером.