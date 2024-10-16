SHOT: Организаторы начали переговоры о концертах Джареда Лето в России

После заявления со сцены в Белграде о желании выступить в России, вызвавшего скандал на Украине, организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концертах в Москве и Петербурге.

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По данным SHOT, выступление может состояться в 2025 году и будет стоить около 100 миллионов рублей.

Кроме гонорара на плечи принимающей стороны лягут расходы в виде президентского люкса в гостинице, индивидуальное меню от личного шеф-повара, охрана и организация приезда звезды за сутки до концерта. Артист якобы любит гулять по новому городу в спокойной обстановке.