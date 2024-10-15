Билан заявил, что отказал в совместной песне Леди Гаге

Поп-музыкант Дима Билан рассказал, что ему предлагали сделать дуэт с певицей Леди Гагой. В тот момент она еще не была известной артисткой. Исполнитель хита Believe отказался.

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«А так бы была история интересная!» — посетовал Билан перед журналистами на финале конкурса «Музыкастинга 7» от «Нового Радио», где артист был членом жюри.

Также Билан рассказал, что не был знаком Пи Дидди. Однако по мере развития карьеры пересекался с Рианной, Снуп Доггом и Эми Уайнхаус. С Майклом Джексоном музыкант даже смог немного пообщаться.

Ранее стало известно, что Дима Билан хочет создать свой вокальный конкурс.