Natan прокомментировал слухи об изменах жене с Лерчек

Музыкант Натан Миров, более известный как Natan, заявил, что намерен сохранить семью после своей измены с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) на шоу «Звезды в джунглях». Как сообщает Telegram-канал «Звездач», в социальных сетях он признался, что чувствует вину перед супругой Анастасией Шевцовой.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Миров и Чекалина целовались, уединившись от других участников проекта. Starhit отмечал, что и при камерах знаменитости демонстрировали друг к другу теплое отношение, а остальные участники отмечали это и шутили.

Natan признал, что у них с Лерчек действительно возникла взаимная симпатия, что «очень глупо отрицать». По его словам, круглосуточно находясь на проекте он потерял контроль и стал вести себя «как животное».

«Сейчас я приложу максимум усилий, чтобы исправить эту ситуацию. Я вижу, как плохо моей супруге, я попытаюсь сохранить семью», — добавил исполнитель.

Напомним, что Natan женат на дизайнере Анастасии Шевцовой. У пары есть сын, которого назвали в честь отца. Музыкант ранее признавался, что изменял супруге, однако добивался прощения и обещал не повторять подобное.