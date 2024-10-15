Адвокаты P.DIddy впервые ответили на обвинения в изнасилованиях в адрес рэпера
Адвокаты рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс) впервые прокомментировали обвинения, выдвинутые в адрес их подзащитного. Слова юристов передает портал Deadline.
В первом официальном заявлении по поводу сексуальных преступлений, в которых обвиняют P.Diddy, адвокаты рэпера заявили о том, что он никого не насиловал.
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«Шон Комбс никогда ни с кем не совершал насильственных действий сексуального характера. Ни со взрослыми, ни с детьми, ни с мужчинами, ни с женщинами», — заявили представители подсудимого.
На данный момент в адрес Комбса выдвинули обвинения больше 120 человек. Ему грозит пожизненный срок заключения по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми.