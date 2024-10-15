Оливия Родриго провалилась под сцену в Австралии

Певица и актриса, звезда сериала канала Disney+ «Классный мюзикл» Оливия Родриго упала в люк во время своего концерта в Австралии, который состоялся в рамках мирового турне Guts. Видео инцидента публикует CNN.

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21-летняя артистка выступала на стадионе Rod Laver Arena в Мельбурне. Она бежала на другую сторону сцены, когда провалилась в люк, не заметив дыру. Фанаты громко закричали из-за произошедшего.

«Боже, это было весело! Я в порядке. Ничего себе, иногда просто бывает дыра в сцене», — пошутила артистка.

Родриго поднялась, сделала глубокий вдох и продолжила концерт. Позднее артистка снова посмеялась над инцидентом в своих соцсетях, выложив видео с записью несчастного случая.

20 мая у певицы Оливии Родриго расстегнулся кожаный бюстгальтер во время выступления в рамках того же мирового турне Guts в Лондоне. Танцор безуспешно попытался помочь артистке, пока Родриго придерживала рукой кожаное изделие. Тогда певица также продолжила концерт, несмотря на инцидент.