Билан отказался от фита с Леди Гагой

Певец Дима Билан рассказал, что был знаком со многими мировыми знаменитостями, а однажды даже отказался от записи совместного трека с Леди Гагой. Об этом артист поведал в интервью Super.ru.

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Журналист задала Билану вопрос, был ли он знаком с рэпером и продюсером Шоном Комбсом (настоящее имя P.Diddy), которого сейчас судят за торговлю людьми и сексуальные преступления. Певец ответил, что со скандальным музыкантом не пересекался, зато был знаком с Эми Уайнхаус и другими суперзвездами.

«Со Снуп Догом знаком, с Рианной. Однажды курили с Эми Уайнхаус на лестнице бара. Записали дуэт с Нелли Фуртадо. А еще мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда еще Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — признался певец.

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