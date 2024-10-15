Дима Билан передал коптер для поиска истощенного леопарда в Приморье

Нацпарк «Земли леопарда» в Приморском крае получил от Димы Билана квадрокоптер для поисков истощенного леопарда. Артист, участник программы «Хранители леопарда» нацпарка, увидел новость о животном, которому нужна помощь, и не смог остаться в стороне.

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Прибывший из Москвы квадрокоптер имеет тепловизор. Такое оборудование впервые будет использовано сотрудниками «Земли леопарда» для поиска дикого животного. Тепловизор поможет более эффективно искать леопарда, особенно в ночное время суток. Камера тепловизора увидит силуэт животного с высоты даже при плохой видимости.

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Дима Билан отметил, что он рад возможности внести свой вклад в спасение дальневосточного леопарда, который оказался в беде. Эти животные – невероятно редкие и нуждаются в защите.

Напомним, 11 октября в Приморье автолюбители заметили истощенного дальневосточного леопарда. Специалисты национального парка «Земля леопарда» и сотрудники краевого министерства природы приняли решение отыскать животное, чтобы оказать ему помощь.