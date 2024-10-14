Газманов установил купель посреди гостиной

Народный артист России Олег Газманов разместил в своем загородном доме купель прямо посреди гостиной. О таком необычном решении он рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись».

Певец показал журналистам зону возле лестницы на первом этаже, где находится двойная купель. Он отметил, что строители призывали его отказаться от этого решения.

«Меня строители отговаривали: "Зачем тебе это?"» — сообщил певец.

Помимо этого, в эфире той же передачи российская фигуристка Анастасия Гребенкина показала, как построила на своем загородном участке баню, стоимость которой составляет более двух миллионов рублей. По словам спортсменки, высокая стоимость постройки объясняется в том числе тем, что она находится на склоне, так как Анастасия хотела иметь возможность любоваться природой.