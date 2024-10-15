Стало известно о стремлении Орбакайте заработать на зарубежных вечеринках любой ценой

Кристина Орбакайте отчаянно пытается заработать за границей, компенсируя потерю российских площадок. Лишившись возможности давать концерты на родине, певица, как и отчим-юморист, подалась в активные гастроли по миру. Теперь она выступает на частных мероприятиях для состоятельной публики, не слишком выбирая, с кем делить сцену и ради чего идти на компромиссы.

По слухам, в минувшие выходные Кристина блистала на закрытой вечеринке в Дубае. На сцене компанию ей составили Филипп Киркоров и Авраам Руссо — тот самый, с кем она еще недавно категорически отказывалась петь в дуэте. Видимо, внушительный гонорар заставил певицу пересмотреть свою позицию и позабыть об обидах.

Поклонники не преминули заметить, что звезда стала куда сговорчивее после провального турне по США и Канаде, где концерты не оправдали финансовых ожиданий. Социальная сеть Сейчас знаменитость уже отправилась на новые гастроли в Новую Зеландию. В своем блоге она делится пейзажами — озерами, водопадами и невероятными видами. Однако и там звезду поджидают трудности: капризная погода и долгие перелеты. Но артистка не жалуется — ведь пока другие звезды российской эстрады пережидают смутные времена, она готова работать, несмотря на усталость и разочарования.