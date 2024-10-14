Рэпера Пи Дидди обвинили в изнасиловании девушки

Против скандального рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) подали очередной гражданский иск по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.

Комбс в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в $1 млрд, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

В документах отмечается, что жалоба была подана в понедельник, 14 октября, в Южном округе Нью-Йорка.

Истица пояснила, что инцидент произошел в отеле в Манхэттене в 2004 году. Женщина добавила, что насильственные действия были предприняты против нее, когда она была 19-летней студенткой колледжа.

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Журналисты подчеркнули, что против рэпера в 2024 году было подано как минимум 12 гражданских исков о сексуальном насилии.