Бывший солист суперпопулярной в 1980-е и 1990-е группы Bad Boys Blue Кевин МакКой назвал удачной карьеру певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в беседе с NEWS.ru. Исполнитель хита You're A Woman пояснил, что он сам получает за выступления гораздо меньше, нежели его коллега с гонораром в 16 млн рублей за концерт в Оренбурге.

Ты очень удачлив, певец SHAMAN, что у тебя такая карьера. Конечно, я бы тоже хотел 16 млн [за концерт]. Но у меня гонорары намного ниже, — отметил МакКой.

По словам экс-солиста Bad Boys Blue, ему нравится выступать в России. МакКой рассказал, что к нему приходят на концерты в РФ люди разного возраста: бабушки приносят ему пирожки. Как он добавил, россиянам нравятся хиты You’re a Woman, Gimme Gimme и Pretty young girl.

После концертов бабушки подходят с пирожками собственного производства, пытаясь по-доброму накормить. Много детей на концертах. И в целом залы полные. Люди в уже солидной возрастной категории любят You’re a Woman, Gimme Gimme и Pretty young girl, — добавил экс-солист Bad Boys Blue.

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Ранее МакКой рассказал, что в Германии не было спроса на концерты певицы Надежды Бабкиной, организацией которых занимался его продюсер Игорь Сенгер. По словам артиста, выступления солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой, которыми также занимался Сенгер, прошли успешно. На шоу Бабкиной, наоборот, никто не покупал билеты, и 15 концертов, по данным певца, пришлось отменить.